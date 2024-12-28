«Не надо осуждать»: Александр Петров рассказал о хейте после ухода от Стаси Милославской и внезапной свадьбы

Актер Александр Петров откровенно рассказал о пережитом год назад хейте в свой адрес. Тогда звезда фильма «Лед» внезапно расстался со Стасей Милославской и женился на девушке, которую знал всего несколько дней. В беседе со Светланой Бондарчук в рамках YouTube-шоу «Света вокруг света» артист признался, что отнесся к критике с пониманием и переживал лишь за свою супругу.

Осенью 2023 года Александр Петров удивил поклонников, женившись на Виктории Антоновой, в которую влюбился с первого взгляда. Многих возмутил поступок актера, который ради девушки, которую знал всего несколько дней, бросил Стасю Милославскую после четырех лет отношений. На артиста обрушилась волна хейта, но, по его словам, он воспринял это спокойно, однако беспокоился, как ко всему происходящему отнесется его жена.

«Не надо никого осуждать, когда получается по-другому, чем у вас. Да, в Интернете была сумасшедшая дискуссия. Вика поразила меня своей какой-то внутренней силищей, мудростью. Для нее самым главным было то, что происходило между нами — шла лавина обсуждений, в Вика непубличный человек. И она с достоинством все проживала», — поделился Александр Петров.

Звезда фильма «Лед» отметил, что его избранница не реагировала на поток негатива в Сети. Александр Петров признался, что поразился «внутренней мудрости и достоинству» Виктории.

«Я подготовленный человек, но Вика… Я очень переживал за нее, спрашивал: „Ну ты как? Ну ты как? Все нормально? Давай обсудим“. Она отвечала: „Нет, все хорошо“. Естественно, какие-то вещи мы проговаривали, обсуждали. Но я поражался, с какой внутренней мудростью и достоинством человек говорил: „Бог с этими людьми“. Без всякого огорчения. Она понимала, что нужно время, а потом люди успокоятся, и все встанет на свои места», — рассказал актер.

Ранее сообщалось о том, что Александр Петров и его жена Виктория объявили о грядущем пополнении в семье.