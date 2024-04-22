«Не надо никого»: 11-летний сын Плющенко и Рудковской отказался от сестры

11-летний сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша открыто заявил, что сестра ему не нужна. Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Рудковская еще давно заявляла о том, что мечтает иметь дочь. А на днях выяснилось, что супруги уже готовятся к ее появлению от суррогатной матери. Несмотря на то, что у них есть двое сыновей, пара с нетерпением ждет еще одного ребенка. Как оказалось, это радует не всем членов звездной семьи.

Так, 11-летний сын фигуриста и продюсера Саша, которого знают также по псевдониму Гном Гномыч, заявил, что ему хватает родственников.

«Не, мне не надо никого», — уверенно сказал мальчик.

Но родители уже сделали свой выбор. Отмечается, что Евгений Плющенко мечтает, что дочь тоже встанет на коньки, как и ее братья. Он уверен, что девочке понравится фигурное катание. Мужчина признавался, что очень хотел дочь, а может и не одну.

Напомним, что Саша активно катается на коньках, выступает на соревнованиях и участвует в различных шоу на льду. Его брат Арсений тоже делает первые шаги на льду. Мама и папа их поддерживают.

Ранее мы писали о том, что прилетевшая в Дубай Яна Рудковская не понимает, почему все так рвутся в этот город. Звезда призналась, что смогла бы провести там всего несколько дней, но похвалила сервис и рестораны с вкусной едой.