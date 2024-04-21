«Точно не Мальдивы»: прилетевшая в Дубай Яна Рудковская не понимает, почему все так рвутся в этот город

49-летняя Яна Рудковская впервые побывала в Дубае. Своими эмоциями о поездке жена Евгения Плющенко поделилась в социальных сетях.

Несмотря на сильнейшие дожди, Рудковская решила не отменять запланированный отпуск. По словам музыкального продюсера, ей удалось добраться до Дубая без приключений.

Супруга фигуриста рассказала подписчикам о первых впечатлениях от восточной страны. Среди недостатков Яна Рудковская выделила проблемы с такси и огромные лужи вокруг торговых центров.

«Отель и сервис – на высочайшем уровне! Рестораны – очень вкусные. Шопинг весьма специфичный, не Париж точно. Восточный уклон во всех бутиках. Залив – пляж – точно не Мальдивы», – комментирует она.

При этом телеведущая никак не может понять, почему все так рвутся в Дубай. Рудковская подчеркнула, что могла бы отдыхать здесь не больше пяти дней.

Интересно, что, по словам супруги Плющенко, на русском языке в Арабских Эмиратах говорят даже чаще, чем на английском.

«Русский язык, я так понимаю, доминирует даже над английским! Чудеса, да и только!» – заявила Рудковская.

Ранее мы писали, что Татьяна Тарасова думает о фигуристках Этери Тутберидзе. Как говорит звездный тренер, девушкам нужно прикладывать старания, чтобы быть интересными.