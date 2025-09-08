«Не надо мне, русской, указывать пальцем»: Собчак прокомментировала нападки француза из-за языка

Ксения Собчак прокомментировала свой разговор с французом, который случился во время съемок ее шоу для YouTube-канала «Осторожно: Собчак». Он решил раскритиковать ее, а она дала отпор. Позднее она заявила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что может послать человека на самых разных языках и не потерпит, когда кто-то указывает ей, что она должна славить, а что – нет.

Ведущая шоу устроила интервью с живущим во Франции племянником «рыжего Иванушки» Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Они беседовали на русском языке и шли по улице. В какой-то момент в разговор вмешался местный житель, который поддержал Украину и раскритиковал Ксению за отдых в Париже. Он призвал ее отправиться на Украину.

Ксения заявила, что она русская и на французском языке спросила, почему она должна ехать в другую страну. У них вышел диалог, в ходе которого журналистка напомнила, что есть разные мнения, которые тоже нужно уважать. А еще не стоит осуждать людей только на основании их национального признака – это называется «расизм». Мужчина опешил и пытался оправдаться, но Собчак пожелала ему хорошего дня и направилась дальше.

«Когда обижают нас, русских, мы и по-французски заговорим. Мы себя в обиду не дадим», – заявила она.

В соцсетях восхитились поступком Ксении и отметили ее знание языка. Она прокомментировала инцидент еще раз.

«Вы удивитесь, узнав, на скольких языках я могу вежливо послать. Потому что не надо мне, русской, указывать пальцем и пытаться грубо провоцировать на прославление того, что я славить не намерена. Сама определю, о чем говорить и что поддерживать», – написала она.

