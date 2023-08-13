«Не надо меня шантажировать!»: Сергей Соседов добивается присутствия певицы Славы на ток-шоу угрозами

Певица Слава вышла на связь в социальные сети, чтобы пожаловаться на российского журналиста и музыкального критика Сергея Соседова. Она утверждает, что мужчина слишком настойчиво зовет ее в свое ток-шоу и даже решил перейти грань, начав шантажировать артистку. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Уже несколько дней Славе и ее юристу пишут редакторы передачи Соседова, чтобы пригласить ее в эфир. Однако девушка отказывается от предложения, поскольку сейчас у нее слишком много работы.

Только вот представители музыкального критика не останавливаются. Как заявляет артистка, чтобы добиться желаемого, они перешли на угрозы.

«Не надо меня шантажировать! Его редактор говорит: «Если вы придете в программу, мы сделаем программу в пользу вас, а если вы не придете, то мы сделаем ее в пользу Хайдарова», – возмутилась Слава.

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