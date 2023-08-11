«Не брошу»: почему Слава продолжает разборки с хирургом Хайдаровым

Адвокат Елена Сенина раскрыла подробности скандала между певицей Славой и пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Она рассказала, почему артистка нарушила свой гастрольный график. Об этом сообщается на сайте WomanHit.ru.

Напомним, что Слава осталась недовольна операцией на груди. По ее словам, грудь стала несимметрична, а рубцы выглядят устрашающе. Она пыталась договориться с врачом, но он выставил ее виноватой. При этом артистку поддержала Любовь Успенская, которая тоже была у Хайдарова. Нашлись и другие девушки, недовольные работой хирурга.

Юрист рассказала, что Слава обращалась во многие инстанции, но детали дела не разглашаются. При этом женщина не исключает возможности вмешательства и давления.

«Мне, например, заблокировали страницу в соцсети, видимо, чтобы я не могла высказываться по данному вопросу», – пояснила Елена.

По словам юриста, если раньше Слава действовала в своих интересах, то после обращения других жертв, хочет поддержать их.

«Грудь Славы тут уже на втором или даже на десятом месте. Слава говорит: «Девочки, я вас не брошу», – поделилась юрист.

Елена Сенина отметила, что певица даже нарушила гастрольный график, чтобы приехать на пару часов в Москву на личный прием в управлении Росздравнадзора. В настоящий момент заявление принято к производству, и ведется проверка. Еще подано 28 коллективных заявлений, не говоря уже об индивидуальных.

Юрист рассказала, что артистка будет делать с деньгами, которые ей могут выплатить в качестве морального ущерба. По ее словам, певица отдаст их женщинам, которым это нужнее. К примеру тем, кто брал кредиты ради операции.

«Слава говорила, что она готова будет кому-то из женщин оказать финансовую помощь в особенных случаях, в критических ситуациях», – призналась Елена Сенина.

Какую сумму может получить Слава, пока неизвестно. Юрист говорит, что голословно обвинять хирурга они не могут. Но главное, чтобы были произведены проверки.

Ранее Филипп Киркоров встал на защиту звездного хирурга Тимура Хайдарова, который не так давно попал в масштабный скандал.