«Не надо меня мучить»: жена Бориса Щербакова высказалась о его состоянии после падения на балконе

Жена 75-летнего Бориса Щербакова Татьяна Бронзова вышла на связь после его госпитализации. Она пояснила, что сегодня актеру сделают операцию.

По словам Бронзовой, Щербаков сломал шейку бедра после падения. Сегодня ему сделают операцию. Татьяна попросила журналистов не докучать ее вопросами — женщина сильно переживает за здоровье супруга.

«Как он себя чувствует, наверное, только хирург может сказать. Извините, я нервничаю, не надо меня мучить», — приводит слова жены Щербакова NEWS.ru.

Напомним, актер получил травму, оступившись на коврике на балконе. Щербаков рассказывал, что его самочувствие после этого оставляет желать лучшего, но он надеется на лучшее.

В декабре прошлого года Борис Васильевич уже перенес операцию на лице. Врачи скрепили кости актера спицей. После этого ему было сложно есть, пить и разговаривать.