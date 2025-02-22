«Не надо меня беспокоить»: актриса Наталия Егорова прервала молчание после слухов о проблемах с сердцем

Народная артистка России Наталия Егорова вышла на связь после слухов о проблемах со здоровьем. Звезда сериала «Дальнобойщики», которая после смерти единственного сына почти не общается с журналистами, попросила ее не беспокоить. Об этом сообщает Kp.ru.

В МХТ им. А.П. Чехова, где служит актриса, информацию о ее обращении к врачам из-за проблем с сердцем не подтвердили. На вопросы журналистов о состоянии своего здоровья Наталия Егорова предпочла не отвечать. Вместо этого артистка попросила ее не беспокоить.

«Не надо меня беспокоить и не надо сюда звонить», — заявила Наталия Егорова.

Напомним, 22 февраля в ряде СМИ появилась информация о том, что звезда театра и кино срочно обратилась за помощью к врачам. По данным источников, после многочисленных жалоб у Наталии Егоровой были обнаружены проблемы с сердцем, которые усугубляют хронические заболевания. Уточнялось, что в ближайшее время 74-летняя актриса должна была пройти дополнительное обследование, чтобы медики могли проверить ее на сердечную недостаточность.

Наталия Егорова служит в МХТ им. А.П. Чехова с 1987 года. Также артистка прославилась многочисленными ролями в кино, среди которых «Старший сын», «Два капитана», «Влюблен по собственному желанию», «Следствие ведут ЗнаТоки», «Арифметика любви», «Дальнобойщики», «Тайны дворцовых переворотов» и другие.

Несмотря на успех в карьере, у знаменитости непростая судьба. Известно, что в последнее время Наталия Егорова редко появляется в театре, а в одном из интервью признавалась, что мало с кем общается, но ей «это даже нравится». Судя по всему, актриса «ушла в себя» после развода с мужем и гибели единственного сына Александра в 2011 году в возрасте 34 лет.

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