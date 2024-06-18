«Не надо изображать из себя бедную овечку»: Бородина нанесла удар по Бузовой на фоне ее конфликта с Басковым

Телеведущая Ксения Бородина вмешалась в конфликт артистов Ольги Бузовой и Николая Баскова. В отличие от Яны Чуриковой, экс-звезда «Дома-2» решила поддержать певца и осудить коллегу. Она призвала исполнительницу хита «Водица» не изображать «бедную овечку».

На «Премии МУЗ-ТВ» в этом году вспыхнуло сразу несколько скандалов. И некоторые из них спровоцировали шутки ведущего мероприятия Николая Баскова. Дело в том, что он отпускал колкие комментарии, которые не всем пришлись по душе. Так, Ольга Бузова обиделась на высказывание певца о ее наряде и заявила, что иногда людям стоит молчать.

После этого конфликт не закончился, так как Басков ответил телеведущей, сообщив, что, в отличие от нее, может петь и без микрофона, а она «кричит как коза». Теперь же бывшая коллега Ольги по телестройке сравнила ее с еще одним животным. Бородина встала на сторону Николая и призвала Бузову стойко держать удар.

Ксения припомнила артистке то, что она не поддержала блогера Настю Ивлееву после «голой» вечеринки и назвала ее «кринжем года».

«Будь готова и на свой счет получать удары. И не надо после этого изображать из себя бедную овечку, потому что у самой острый язычок. Ну тогда зачем лить манипулятивные слезы. Отвечай ударами или игнорируй», - сообщила Бородина в личном блоге.

Ранее Маша Малиновская назвала конфликт Ольги Бузовой и Николая Баскова «высосанным из пальца».