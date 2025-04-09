«Не надо этого стесняться»: Стас Михайлов раскрыл, кому звонит каждый день

Певец Стас Михайлов рассказал, что постоянно звонит маме, несмотря на то, что ему самому уже 55 лет. Он отметил, что не стесняется этого, так как считает такое отношение с родительницей правильным.

Стас всегда был очень близок с родственниками. Даже с плотным рабочим графиком он умудряется находить время и летать в Сочи, чтобы видеться с семьей. Артист очень гордится такой связью с родителями и надеется, что и его дети не будут забывать о нем, когда станут совсем взрослыми.

«Я своей маме звоню постоянно. Сел в самолет: «Мам, мы полетели». Приземлился: «Мам, пап, я прилетел». Это большой кайф! И не надо этого стесняться. Потому что когда-то ты будешь понимать, что тебе будет хотеться, чтобы твои дети тебе позвонили. Это очень важный момент», - цитирует слова Стаса mk.ru.

К слову, этой весной Михайлов как раз ездил в Сочи, чтобы лично поздравить маму с днем рождения. Он организовал для нее праздник в русском стиле. Певец делился, что все было скромно и по-домашнему.

Ранее Стас Михайлов признался, что полностью отказался от алкоголя.