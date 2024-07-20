«Не надо делать из меня человека, который 400 операций прошел»: Кушанашвили о слухах про очередную операцию

Футболист Дмитрий Тарасов и певец T-Killah упомянули в своем интернет-ролике журналиста Отара Кушанашвили. Речь шла об очередной операции. Однако выписанный из больницы телеведущий опроверг эту информацию, заявив, что не нуждается в героизации.

Кушанашвили действительно было необходимо посетить клинику на днях, однако это никак не связано с госпитализацией для последующего хирургического вмешательства. Журналист лишь хотел узнать, каким будет дальнейший курс лечения, передает StarHit.

«Сегодня выяснение, сколько будет курсов химиотерапии. Не надо делать из меня человека, который четыреста операций прошел», — заявил Отар.

Неделю назад телеведущего отпустили домой после лечения в больнице. Он попал в медицинское учреждение с острой непроходимостью кишечника, циррозом печени и панкреатитом. Отару был проведен ряд срочных операций.

Ранее Валерий Меладзе перевел 2 млн рублей на лечение Кушанашвили. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.