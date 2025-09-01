«Не надо быть психологом»: Нину Останину возмутила реклама с дочерью Виктории Бони в топе и мини-шортах

Депутат Госдумы Нина Останина возмутилась рекламой с 13-летней дочерью блогера Виктории Бони. Анджелина Смерфит снялась в обтягивающем топе и мини-шортах. Глава комитета Госдумы по защите семьи обратилась в экспертный совет ФАС.

Подробности обращения приводит RTVI.

Анджелина, которая является подданной Монако, снялась в рекламе российского бренда. Она позировала у машины в топе, оголяющем живот, и коротких шортах.

«Последние несколько дней популярность набирают рекламные ролики <…>, в которых снялась тринадцатилетняя девочка Анджелина Смерфит во время своего приезда в Москву. Не надо быть глубинным психологом или экспертом в вопросах просвещения, чтобы понять, какой именно ценностный посыл направляется нашим детям и подросткам через данный образ», — говорится в обращении Останиной.

Депутат указала на поступающие в комитет жалобы – граждане выражают озабоченность из-за пропаганды чуждых ценностей и навязывания иностранных принципов. Останина попросила представить в ФАС рекомендации для принятия решений по вопросу соответствия такой рекламы требованиям российских законов.

Ранее Виктория Боня ответила на комментарии в Сети о том, что ее дочь брошена и вынуждена ночевать у подруг.