Конфликт вышел на новый уровень: Ольга Шукшина подала в суд на сестру Марию

Ольга Шукшина подала иск к сестре Марии Шукшиной. Его рассмотрением займется Таганский суд Москвы. По данным РБК, вопросом спора являются права на произведения отца женщин.

Первое заседание состоится 4 марта. На данный момент пока ни одна из сторон не прокомментировала ситуацию.

Отношения между Ольгой и Марией расстроились давно. Так, Ольга недавно высказывалась о сестре, которая, по ее словам, не забоится о пожилой матери, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Вот она не приезжает к маме. Может, она не хочет меня видеть. Ей удобно это положение, поэтому я не верю в Машины лозунги», — рассказывала младшая из Шукшиных.

А после того как пожилая артистка попала в больницу, то вся забота о больной матери легла на плечи Ольга. Она заявила, что Мария в курсе происходящего, но ни чем не помогает.

Ранее внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала, как ее бабушка лишилась квартиры в Финляндии. Девушка поделилась историей в эфире телешоу.