«Не нацелуются»: Орбакайте поделилась видео с мужем Земцовым и дочерью Клавдией

Певица Кристина Орбакайте сняла на видео обнимающихся мужа с дочерью в Майами. Она поделилась роликом в соцсетях.

Исполнительница хита «Перелетная птица» часто делится семейными кадрами в личном микроблоге. Она запечатлела момент, когда супруг Михаил Земцов обнимал их общую дочь Клавдию. Сейчас семья проводит время в Майами.

«Не налюбуются. Не нацелуются», — отметила артистка.

Напомним, что Кристина Орбакайте часто выступала с концертами в России, поэтому ее дочь могла привыкнуть проводить больше времени с отцом. Сейчас они почти всегда вместе, так как дочь Аллы Пугачевой перестала приезжать в столицу после череды скандалов. Публика критикует певицу за то, что она так и не высказала политическую позицию.

Напомним, что в конце апреля власти Латвии приняли решение запретить Кристине приезжать в страну. Причиной стали опасения служб безопасности. Звезда никак не прокомментировала это, но делилась кадрами, на которых улыбалась и не выглядела несчастной.

Ранее мы писали о том, что невестка Орбакайте прилетела к сестре на выпускной в Москву.