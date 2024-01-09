«Единственная, кто верил в меня»: Асмус высказалась о смерти близкого человека

Российская актриса Кристина Асмус вспомнила, как пережила кончину своей бабушки несколько лет назад. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

Вспомнить о своей бабушке звезда решила в ее день рождения. По ее словам, бабушка родилась в Рождество и была «избранным» человеком. Артистка также уточнила, что ее родственница 55 лет отработала в скорой помощи.

«У меня было нездоровое детство, я везде была изгоем, но для бабушки я была особенной внучкой. Она открывала мне мир, в первую очередь на саму себя. Баба Таня единственная, кто верил в меня с самого начала», - призналась Асмус.

Помимо этого, актриса раскрыла подробности того дня, когда скончалась ее бабушка. Как отметила знаменитость, это произошло летом 2017 года, когда она проходила обучение в Москве. Трагическое известие ей сообщили по дороге в Санкт-Петербург, где должны были состояться съемки ее документальной картины.

«Сосед по даче позвонил сообщить мне первой.. Это было наше семейное гнездо, в котором бабушка делала ремонт к нашему с папой приезду. Как я выла, по-моему, слышал весь вагон..», - заявила артистка.

Звезда «Интернов» добавила, что постоянно скучает по бабушке и та часто приходит к ней во снах. Асмус также призвала поклонников чаще навещать своих родных.

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