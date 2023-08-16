«Не на того поставила»: Айза пожалела о том, что «отшила» переехавшего в Дубай Павла Дурова
Блогерша Айза призналась, что миллиардер Павел Дуров оказывал ей знаки внимания.
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Популярная блогерша и бизнес-леди Айза рассказала в соцсетях, что создатель Telegram Павел Дуров питал к ней нежные чувства. Только вот девушка не ответила ему взаимностью. Об этом сообщает Газета.Ru.
«Эх! О чем вспомнила сейчас? Как отшила Павла Дурова, когда много лет назад он проявлял ко мне внимание. Не на того поставила», – призналась Айза подписчикам.
Однако далеко не все поклонники сразу поверили блогерше.
«Интересно, Дуров знает, что Айза его отшила», «Ко мне Илон Маск проявлял внимание», – писали пользователи Сети.
Такой неожиданный пост о Павле Дурове Айза опубликовала в связи с новостями о том, что владелец популярного мессенджера теперь живет на одной из самых дорогих вилл острова Палм-Джумейра в Дубае.
Напомним, бизнесвумен выходила замуж два раза. Первым супругом Айзы стал рэпер Гуф, а вторым – предприниматель Дмитрий Анохин. С последним мужем девушка развелась еще в 2020 году.
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