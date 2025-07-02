«Не на шутку переживает»: Бородиной предрекли развод с Сердюковым

Звездный психолог Вероника Степанова предрекла развод телеведущей Ксении Бородиной. Она обратила внимание на реакцию женщины после совместных фото ее мужа Николая Сердюкова с гостьей свадьбы Викторией Лопыревой. Специалист убеждена, что Бородина сильно переживает из-за этого.

Поводом для разговоров в соцсетях стали откровенные объятия жениха с Викторией Лопыревой во время торжества, которые вызвали волну критики. Сердюков, по мнению гостей и подписчиков, проявлял излишнее внимание к Лопыревой, в то время как невеста оставалась в тени.

Бородина в соцсетях отрицает ревность, объясняя поведение мужа заботой.

«Я не ревную своего мужа к подругам. Это вы заметили только объятия Вики. Видно, для вас красивая женщина – это триггер. А он обнимал всех. Когда меня пытались обнять мужчины, которые становились рядом для фото, он всех просил этого не делать из-за фаты», – писала Ксения.

Однако ее эмоциональные посты и резкие ответы хейтерам намекают на скрытое напряжение. В этом уверена психолог Вероника Степанова.

«А Бородина не на шутку переживает, как я погляжу? Ксюша, как разведешься, приходи ко мне на терапию», – написала она в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина снова уехала в отпуск и спровоцировала разговоры о беременности.