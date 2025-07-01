Ксения Бородина снова уехала в отпуск и спровоцировала разговоры о беременности
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Ксения Бородина снова уехала в отпуск и спровоцировала разговоры о беременности. Об этом стало известно из соцсетей.
Телеведущая Ксения Бородина, казалось, только вернулась из Алтая, как вновь отправилась в новое путешествие. Знаменитость на этот раз собралась не одна, а вместе с семьей: супругом Николаем Сердюковым, его дочерью, матерью, Марусей и Теоной.
Однако заинтересовал подписчиков Бородиной вовсе не состав путешественников, а ее фотографии из аэропорта. Некоторые поклонники телеведущей посчитали, что она беременна. К тому же сама Бородина подписала снимок весьма неоднозначно.
Напомним, Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова 3 июня 2025 года в Москве. Этот брак стал третьим для 42-летней ведущей. До этого она была в браке с предпринимателями Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым.
Ранее мы писали о том, что звезда «Дома-2» раскритиковал фото Бородиной в корсете перед свадьбой.