Ксения Бородина снова уехала в отпуск и спровоцировала разговоры о беременности. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Ксения Бородина, казалось, только вернулась из Алтая, как вновь отправилась в новое путешествие. Знаменитость на этот раз собралась не одна, а вместе с семьей: супругом Николаем Сердюковым, его дочерью, матерью, Марусей и Теоной.

Однако заинтересовал подписчиков Бородиной вовсе не состав путешественников, а ее фотографии из аэропорта. Некоторые поклонники телеведущей посчитали, что она беременна. К тому же сама Бородина подписала снимок весьма неоднозначно.