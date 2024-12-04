«Не афишировала приезд»: сбежавшую из России Ренату Литвинову заметили на улицах Москвы

Рената Литвинова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Режиссер обосновалась в Париже, где купила квартиру неподалеку от Триумфальной арки. Долгое время звезда не появлялась в Москве, но внезапно ее увидели в Столешниковом переулке.

Литвинова позировала фотографам. Как сообщает StarHit, вероятнее всего, у нее была фотосессия для модного дома. Звезда была одета в черное платье и манто. Ей сделали прическу в классическом стиле.

Актриса не говорила о приезде в Россию в социальных сетях. С подписчиками Литвинова немногословна. Она лишь пригласила их на свой концерт в Париже, который состоится уже скоро, 13 декабря.

За границей Литвинова активно сотрудничает с разными модными брендами и участвует в различных показах. Светская львица не делала заявлений относительно политической ситуации.

Недавно актриса снялась на улице Лондона в платье с открытой спиной. Литвинова сообщила подписчикам, что покидает столицу Великобритании и отправляется в Париж.