«Не мужчина»: Виталий Бородин пожалел Глюкозу и заявил, что певицу бросил муж

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что ему жалко певицу Глюкозу. Он считает, что артистку в первую очередь бросил муж.

Комментарий по поводу исполнительницы Бородин написал в своем Telegram-канале.

«Честно, мне её жалко. Видно, что человека просто бросили, в первую очередь её муж, который назвал себя мужем. Как можно допустить так, что мать его детей употребляет наркотики? Такое ощущение, что рядом не мужчина», - рассуждал Бородин.

Также глава ФПБК допустил, что супруг певицы поощряет это и не против. По мнению Бородина, Глюкозу «нужно лечить».

«… Наркотики к хорошему не приведут, это однозначно. Я работал оперативником и много видел, как ломались судьбы», - добавил он.

Ранее сообщалось, что певицу включили в «черный список» артистов. Продюсер Леся Сазыкина заявила, что Глюкозу «наказали и проучили» за ее поведение.