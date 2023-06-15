Не может забыть: Филипп Киркоров назвал личный блог в честь Аллы Пугачевой

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров завел новый Telegram-канал, где решил делиться подробностями своей жизни. Поклонников удивило название личного блога артиста. Он назвал его «Примадонн». Многие посчитали, что мужчина никак не может забыть свою бывшую жену Аллу Пугачеву, которую привыкли называть Примадонной.

Исполнитель уже начал добавлять ролики и рассказывать о том, что творится вокруг него. Филипп передал привет рэперу Тимати и рассказал, что летит в Санкт-Петербург на международный экономический форум.

«Тиман, друг, друг мой! Бери больше кофе — день обещает быть крайне насыщенным. Лечу на ПМЭФ на стиле», — цитирует Киркорова Газета.Ru.

Напомним, что раньше артист уже называл себя Примадонном. Он открыто говорил об этом в эфире шоу с Азаматом Мусагалиевым.

«Послушай меня, муха, встала и полетела отсюда! Ты мутной каплей висел снизу рейтинга, когда вся страна Новый год с меня начинала. Я теперь Примадонн», – шутил Филипп.

Но поклонники все равно полагают, что это слово посвящено певице Алле Пугачевой, которая в прошлом была женой Киркорова. Сейчас она живет в Израиле и не упоминает экс-супруга. А Киркоров часто говорит о бывшей избраннице.

Ранее мы писали о том, как Филипп Киркоров публично высмеял Аллу Пугачеву, разрешив лето.