Не может сидеть без дела: как живет звезда «Сватов» Николай Добрынин

Актер Николай Добрынин, который обрел широкую популярность после участия в съемках «Сватов», не так часто появляется в интервью. Как выяснили журналисты News.ru, знаменитость продолжает карьеру, будучи патологическим трудоголиком, а также наслаждается семейной жизнью.

На творческом пути Добрынина было множество проектов, однако настоящему популярность ему принес сериал «Сваты». В нем артист сыграл персонажа по имени Митяй. Его утвердили на эту роль в 2009 году.

В настоящий момент, по данным журналистов, Добрынин продолжает карьеру. Только в этом году вышли четыре сериала с участием актера. Сам Николай называет себя патологическим трудоголиком и утверждает, что не может сидеть без дела.

Что касается личной жизни, то у актера сейчас все стабильно. Он по-прежнему женат на Екатерине Комиссаровой и воспитывает в браке дочь.

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