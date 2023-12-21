Наслаждается уединением в компании четвертой жены и пожилых родителей: как живет актер Алексей Нилов

Актер Алексей Нилов, сыгравший знаменитого капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей», предпочел отстраниться от работы и светской жизни. Он переехал в загородный дом, обнесенный высоким забором, и живет практически отшельником.

О своем быте Нилов рассказал в программе «Дом моей мечты» на YouTube-канале Загородный. Теперь актер редко появляется на телеэкранах. От жизни в большом городе капитан Ларин отказался — вместо этого он наслаждается уединением в компании четвертой жены и пожилых родителей в частном загородном доме. Жилище артиста окружает высокий забор, такой, что взгляд ни одного человека не побеспокоит знаменитость. При этом сам Алексей называет свое место жительства — домом мечты.

«Раньше у меня дома как такового не было. Я ночевал по друзьям, где-то перебивался, гостил у родителей. А потом появилась Лена, мы сразу стали жить вместе, и захотелось, чтобы у нас появился дом мечты», — рассказал актер.

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