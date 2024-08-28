«Не может работать, как прежде»: Соседов раскрыл две причины, по которым Аллегрова не общается с журналистами

Критик Сергей Соседов прокомментировал категорический отказ певицы Ирины Аллегровой от общения с журналистами. Он назвал несколько причин такого шага.

Комментарий критика приводит издание «Абзац».

Соседов отметил, что Аллегрова не общается со СМИ «лет 30» - певице «это неинтересно». Она считает это «пустой тратой времени», уверен ведущий.

Ирина дает интервью выборочно, но в целом «она уже давно все о себе рассказала», говорит Соседов. Также он отметил, что общение с прессой не добавит ей популярности.

«Не стоит забывать и о возрасте. Аллегровой не нужна публичность – она давно на пенсии и практически уже не выступает… Зритель ждёт, только вот она уже не может работать, как прежде», - поделился мнением Соседов.

На «Новой волне» в Сочи певица просила журналистов не снимать и закрывала лицо от камер.

В один из дней помощники артистки ударили журналистов по камере. Аллегрова выражала недовольство при виде прессы.