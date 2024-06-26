Не может простить уже 13 лет: Прохор Шаляпин раскрыл причину ссоры с Ириной Дубцовой

Певец Прохор Шаляпин рассказал, почему перестал общаться с артисткой Ириной Дубцовой. Оказалось, что их связь оборвалась после смерти отца победительницы «Фабрики звезд». Вокалист не пришел на похороны, и вот уже 13 лет подруга держит на него обиду.

Уже немногие знают, но раньше Шаляпин и Дубцова были не просто коллегами, а друзьями. Они были знакомы еще с юных лет, когда жили в Волгограде, и своей музыкальной карьерой Прохор во многом обязан родителям Ирины. Он не скрывает, что именно они поддерживали его на пути к мечте.

После переезда в Москву артисты продолжили общаться, помогали друг другу. Однако переломным моментом в их дружбе стала смерть отца певицы в 2011 году. Шаляпин признался, что для него это был тоже тяжелый удар, но похороны он предпочел пропустить.

«У меня не было денег на цветы, никаких денег у меня не было. Еще и похороны. И вот я не поехал… Ира очень обиделась. И мы с тех пор собственно и не общаемся», - заявил исполнитель в программе «Основано на реальных событиях» на НТВ.

Простить друга Дубцова так и не смогла, так как отец для нее был тем человеком, который дал ей все. Она делилась, что была с ним связана эмоционально, духовно и физически.

Ранее Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова признались друг другу в любви.