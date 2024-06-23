«Мы любим друг друга»: Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова сделали заявление на отдыхе в бане

Певец Прохор Шаляпин отдохнул вместе с балериной Анастасии Волочковой. Финалист реалити-шоу «Фабрика звезд-6» поделился видео из банного комплекса «Место силы» в Одинцово в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах певец сидел в фито-бочке в обнимку с подругой. И Прохор Шаляпин, и Анастасия Волочкова улыбались и выглядели счастливыми.

«Нет ничего лучше русской бани, друзья! Хочу всем вам напомнить, что человек создан для счастья, любви удовольствия и отдыха. Не только мы с Настей, но и вы можете приехать в это место силы», — отметил артист.

Прохор Шаляпин сравнил свою спутницу с русалкой, у которой вместо хвоста «невероятные ноги». Певец пожелал поклонникам «счастья, добра, любви» и напомнил, что в мире «добрых людей больше».

В заключение артист и танцовщица публично признались друг другу в любви.

«Мы всегда на позитиве, потому что мы любим друг друга», — заявила Анастасия Волочкова.

Балерина также опубликовала кадры с отдыха с Прохором Шаляпиным. Анастасия Волочкова рассказала, что они с певцом отправились на ретрит по старорусским обрядам в «Место силы», сходили в русскую баню и поспали на печи. По словам знаменитости, они остались довольны отдыхом и «насладились невероятной атмосферой, красотой и романтикой».

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова заявила, что Прохор Шаляпин хочет троих детей.