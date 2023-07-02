Не может говорить и дышать: у Дроздова появились осложнения после переломов семи ребер
Переживший переломы семи ребер 86-летний Николай Дроздов не может полноценно дышать и говорить.
В начале 2023 года Николай Дроздов был госпитализирован в больницу с переломами семи ребер. Телеведущий «В мире животных» никак не может восстановиться.
Врачи диагностировали у Дроздова воспаление левого легкого. Дело в том, что одно ребро пробило лёгкое и спровоцировало в нем появление воздуха и воды. Телеведущему установили катетер.
Николай Николаевич признался, что не может теперь полноценно дышать, восстановление проходит медленно. Также из-за легкого пострадал и голос звезды — стал тихим, слова еле различишь.
«Глубокий вздох пока сделать не могу! А я же люблю петь, но пока об этом остается только мечтать...», — с печалью в глазах сказал Дроздов.
Также ученый-зоолог объяснил, что не может исправить свою сутулость и распрямиться из-за тяжелого перелома.
Медики не дают точных прогнозов из-за возраста знаменитости. Сейчас Дроздов находится под наблюдением, врачи регулярно приходят к нему прямо домой, пишет mk.ru.
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