«Не может дышать»: звезда «Дома-2» рассказала о болезни сына

Певица и бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова пожаловалась на здоровье детей. После расставания с Мондезиром Свет-Амуром блогерше приходится одной воспитывать двоих сыновей.

В последнее время Юлия все чаще стала рассказывать подписчикам о проблемах со здоровьем у ее детей. Так, несколько недель назад мальчики заболели и до сих пор не выздоровели.

«Даниэль больше не температурил, Кристиан тоже последние два дня чувствует себя хорошо, но из-за насморка вообще дышать не может», – поделилась знаменитость.

Самочувствие самой Ефременковой тоже ухудшилось из-за стресса и переменчивой погоды. Однако, по словам блогерши, она намного легче переносит простуду, нежели сыновья. Певица переживает, что из-за нее мальчики могут снова подхватить какую-либо инфекцию.

«Я как будто по второму кругу заболела – горло болит, нос заложен, но температуры, слава Богу, нет», – заключила она.

Напомним, Юлия родила близнецов от Мондезира Свет-Амура в 2022 году. Однако пара в скором времени рассталась из-за частых ссор. Сейчас знаменитость растит детей одна.

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