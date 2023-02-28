«Не может долго бодрствовать»: врачи стараются привести 46-летнего Костомарова в сознание

Совсем недавно Роману Костомарову исполнилось 46 лет, однако последний месяц его жизни трудно назвать благоприятным. 10 января стало известно о госпитализации Олимпийского чемпиона с пневмонией, с тех пор все близкие и родные люди не прекращают молитв за здоровье фигуриста. Ситуация настолько серьезная, что мужчина уже перенес ампутацию стоп и инсульт. Семья Романа старается абстрагироваться от бесконечного потока информации, вот почему разобраться, в каком на самом деле самочувствии находится спортсмен — тяжело. Однако на связь с «Матч ТВ» вышел источник, приближенный к ситуации, и поделился последними новостями.

Так, инсайдер сообщил: состояние Олимпийского чемпиона удалось стабилизировать, правда, оно по-прежнему остается тяжелым. Врачи прилагают все усилия, чтобы хоть как-то повлиять на ход болезни.

«Они стараются приводить его в сознание, но самочувствие пока не позволяет долго бодрствовать», — пишет «Матч ТВ».

Ранее Илья Авербух дал свежее интервью изданию «СЭ» и также поделился некоторыми деталями о коллеге. Выяснилось, что хореограф регулярно находится на связи с Оксаной Домниной. По словам фигуриста, он восхищен силой духа возлюбленной Романа: каждый день она навещает супруга в больнице и пытается вернуть его к жизни своей любовью.

Кроме того, возлюбленный Арзамасовой поведал: для всего спортивного сообщества трагедия Олимпийского чемпиона стала настоящим ударом. Вот почему в сложившейся обстановке ему пришлось пойти на жертвы и отменить шоу в Москве.

Не менее интересна и история, в которой Татьяна Навка перечислила все перенесенные операции Романа Костомарова. Подробности читайте в этой статье.