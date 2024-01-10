«Не может человек в одночасье превратиться в подлеца»: Белый* высказался о Хабенском

Актер Анатолий Белый*(Признан иноагентом на территории РФ) заявил, что сумел сохранить уважение к коллеге Константину Хабенскому. Он считает, что худрук МХТ им. Чехова был вынужден уволить звезду «Кухни» Дмитрия Назарова и его жену.

Год назад Хабенский лишил работы одного из ведущих актеров своего театра из-за его политической позиции и скандальных высказываний. Потеряв место в труппе, Назаров уехал из страны и больше не возвращался. Первое время он старался не говорить в негативном ключе о бывшем руководителе, однако после поменял точку зрения и сообщил, что Константин просто нашел себе оправдание.

С Дмитрием в этом вопросе не согласился другой артист-эмигрант Анатолий Белый*. По его мнению, Хабенский просто делал то, что от него требовалось. Поэтому режиссер не изменил своего отношения к коллеге.

«Ну не может человек из порядочного, который создал фонд, всегда помогал, в одночасье превратиться в подлеца. Костя поставлен в невыносимые рамки, когда ему говорят, что делать, а он не может этого не сделать. На него можно спустить всех собак, но я не буду, потому что там внутренняя драма», - отметил Белый* в программе «И Грянул Грэм».

Напомним, что Анатолий* только недавно получил статус иноагента. Сначала он это никак не комментировал, но потом написал в социальной сети пост, в котором рассказал об ужасной горечи.

*(Признан иноагентом на территории РФ)