«Не может быть и речи»: Сергей Лазарев рассказал, чего лишил детей

Певец Сергей Лазарев заявил, что запретил детям создавать страницы в соцсетях. По его мнению, несовершеннолетним пока рано это делать.

«Естественно, что никаких страниц в соцсетях у детей нет, об этом не может быть и речи», - категорично высказался певец.

Он признался: 9-летний сын просит о том, чтобы создать страницу в соцсетях.

«И он периодически спрашивает: «Ну почему нельзя?» Отвечаю, что пока - рано», - сказал артист изданию Teleprogramma.pro.

При этом гаджеты есть у обоих детей Лазарева. Но артист старается переключать внимание несовершеннолетних на книги и игры – детям разрешено сидеть в телефонах дозированно.

Сын Лазарева пойдет в четвертый класс, дочь будет первоклассницей только в следующем году. Сын и дочь занимаются танцами и выступают на концертах «Тодеса». Лазареву не приходится заставлять их – дети с удовольствием занимаются сами. Певец гордится детьми и говорит, что они «веселые, озорные, живые».

Ранее Лазарев говорил, что переживает за диско-бабушку, для которой купил квартиру.