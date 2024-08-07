«Может ей навредить»: Сергей Лазарев переживает за диско-бабушку, которой помог жильем

Певец Сергей Лазарев заявил, что переживает за Лидию Уляшову, которую в соцсетях прозвали диско-бабушкой. Артист признался, что после ее танца на концерте к ней приковано излишнее внимание, которое может причинить ей вред.

Напомним, что на одном из выступлений Лазарева в Сыктывкаре зрители сняли в зале женщину в платке, которая активно двигалась и заряжала всех вокруг своей необыкновенной энергетикой. Видео с ней набрало миллионы просмотров, а сама она стала местной знаменитостью. Сергей узнал имя диско-бабушки и помог ей.

«Да, Лидия Витальевна живет в отдельной квартире, мы платим и за аренду, и за все коммунальные услуги. И будем оплачивать дальше. Я переживаю только, что повышенное внимание может ей навредить», — цитирует артиста Газета.Ru.

Как оказалось, у зрительницы были проблемы с жильем – она снимала небольшую комнату в общежитие. Сергей помог ей и проследил, чтобы у женщины была оформлена постоянная регистрация в Сыктывкаре, и у нее был социальный работник.

Помощница диско-бабушки приняла участие в шоу и рассказала, что певец приобрел для женщины квартиру, так как арендодатели не хотели сдавать ей жилье из-за популярности. Анита Бауэр подчеркнула, что Лазарев услышал пожелания своей поклонницы и теперь у нее есть все, чего она так хотела «включая диван и телевизор».

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