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Опубликовано 05 февраля 2024, 12:29
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«Не моя история»: Ксения Бородина отказалась начинать отношения с кавказцами

Ксения Бородина отказалась от отношений с мужчинами кавказской национальности.
«Не моя история»: Ксения Бородина отказалась начинать отношения с кавказцами

© Starface.ru

Ксения Бородина отказалась от отношений с мужчинами кавказской национальности, об этом сообщает Газета.Ru.

В личном блоге телеведущую спросили, как она относится к тому, если ее расположения начнет добиваться мужчина кавказской национальности. Бородина ответила, что не будет отвечать взаимностью таким кавалерам.

«Мужчины кавказской национальности, при всем моем уважении к ним, больше не моя история. Дружить — да, но личные отношения — нет», — заявила она.

Напомним, предыдущим возлюбленным телеведущим был уроженец Дагестана Курбан Омаров. Супруги прожили в браке с 2015 по 2021 год. Причиной расставания с мужчиной Бородина называла регулярные измены с его стороны.

Ранее мы писали о том, что Курбан Омаров сделал предложение своей новой возлюбленной Валерии. Мужчина преподнес обручальное кольцо во время отдыха с девушкой в Таиланде. Она ответила на предложение согласием.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Газета.Ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Ксения Бородина
отношения