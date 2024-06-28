«Безрассудно трачу на это деньги»: Татьяна Буланова рассказала о необычном увлечении

Певица Татьяна Буланова призналась, что на хобби у нее не хватает времени из-за большого количества работы. При этом у исполнительницы хита «Ясный мой свет» есть необычное увлечение – она любит красивую обувь.

«Если, конечно, можно назвать это хобби. Я обожаю обувь. Причем не просто обувь, а именно туфли», - сказала Татьяна в беседе с aif.ru.

Как пояснила Буланова, ее внимание всегда привлекает фактура, цвет, форма каблука, форма носка. На понравившуюся пару певица может потратить любые деньги. В гардеробе звезды скопилась уже целая коллекция обуви 35 размера, которой она так и не нашла практического применения.

«Я, конечно, понимаю, что безрассудно трачу на это деньги, но тем не менее не могу отказать себе в этом удовольствии», - признается она.

По словам Татьяны, в минуты плохого настроения она открывает коробки, надевает туфли, расшитые стразами, и ходит в них по дому.

Ранее Татьяна Буланова оправдала мужа, задолжавшего миллионы рублей. Оказалось, что бизнесмен Валерий Руднев должен по кредиту более 10 миллионов рублей.