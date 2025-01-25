«Не мой язык»: почему Юра Борисов выдохнул, когда не выиграл «Золотой глобус»

Юра Борисов объяснил свою реакцию на вручении премии «Золотой глобус», где он остался без награды.

Накануне на просторах Интернета распространилось видео с реакцией актера: он выдохнул, когда понял, что не одержал победу в номинации «Лучший герой второго плана» на американской кинопремии.

Актер отметил, что его реакция была очевидна, так как ему тяжело удается разговаривать на английском языке и что, если бы он забрал награду, то пришлось толкать речь на многомиллионную иностранную публику. Победу в номинации одержал Киран Калкин

Актер признался, что на тот момент его сильно беспокоила возможность произносить благодарственное слово на английском языке в случае победы. По словам Борисова, он настолько переживался, что даже порадовался, ведь ему не пришлось выходить на сцену.

«Ты сидишь, волнуешься. Это не мой язык. Если бы пришлось это делать, то, конечно, я бы делал. Но я очень выдохнул, когда не пришлось», — заявил Борисов.

Кроме того актер не стал скрывать, что получил актерское признание за рубежом, ведь после успешной игры в фильме «Анора» ему начали поступать предложения о новых проектах. Однако в каких именно Борисов раскрывать не стал.

Юра раскрыл, что ему даже пришло приглашение вступить в Гильдию киноактеров Голливуда, но пока он не принял окончательного решения.

«Мне прислали несколько предложений разной степени интереса, но я пока читаю и думаю. Нужно время, чтобы понять, что действительно хочется делать дальше. Я еще не до конца разобрался в их индустрии и специфике», — разоткровенничался артист в интервью газеты «Известия».

Ранее мы писали о том, что актеру Юре Борисову сложно осознать номинацию на премию «Оскар»