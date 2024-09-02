«Ожирение – не эстетическая проблема»: как 34-летний сын Никаса Сафронова похудел на 76 кг

Сын художника Никаса Сафронова весил 242 килограмма и испытывал большие проблемы со здоровьем. После инцидента в самолете, когда он застрял в кабинке туалета, молодой человек долгое время не появлялся на публике. Однако на днях 34-летний Лука Затравкин посетил выставку знаменитого отца в Санкт-Петербурге и выглядел заметно постройневшим. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога, Wellness-Health-коуча, эксперта Anti-Age Натальи Лазуренко, в чем секрет похудения сына Никаса Сафронова и не опасна ли такая резкая и значительная потеря веса для здоровья.

Как пояснила специалист, морбидное ожирение, или ожирение III степени, является серьезной медицинской патологией, которая сопровождается значительным избыточным весом и повышенным риском развития различных заболеваний. Вред морбидного ожирения включает в себя:

Сердечно-сосудистые заболевания. Ожирение является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инсульт.

Ожирение является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инсульт. Сахарный диабет. Ожирение существенно увеличивает риск развития сахарного диабета типа 2 из-за нарушения метаболизма глюкозы и возникновения инсулинорезистенности.

Ожирение существенно увеличивает риск развития сахарного диабета типа 2 из-за нарушения метаболизма глюкозы и возникновения инсулинорезистенности. Заболевания опорно-двигательного аппарата. Избыточный вес оказывает дополнительную нагрузку на суставы, что может привести к развитию остеоартрита и других заболеваний опорно-двигательной системы.

Избыточный вес оказывает дополнительную нагрузку на суставы, что может привести к развитию остеоартрита и других заболеваний опорно-двигательной системы. Дыхательные нарушения. Ожирение способствует развитию апноэ сна, обструктивного синдрома апноэ во сне и других дыхательных нарушений, что может привести к хронической гипоксии и другим осложнениям.

Ожирение способствует развитию апноэ сна, обструктивного синдрома апноэ во сне и других дыхательных нарушений, что может привести к хронической гипоксии и другим осложнениям. Психологические проблемы. Морбидное ожирение часто сопровождается низким эмоциональным фоном, негативно влияет на самооценку, может сопровождаться депрессией, тревожностью и другими психоэмоциональными проблемами.

Когда ожирение касается творческих людей, которые часто бывают на виду, заболевание становится лишним поводом для обсуждения. Именно поэтому Лука Затравкин поразил общественность своим новым потрясающим преображением. Не секрет, что длительное время пианист живет с лишним весом. Борется с ним, были даже положительные результаты некоторое время назад.