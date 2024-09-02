«Ожирение – не эстетическая проблема»: как 34-летний сын Никаса Сафронова похудел на 76 кг
© Lomohov Anatoly/East News
Сын художника Никаса Сафронова весил 242 килограмма и испытывал большие проблемы со здоровьем. После инцидента в самолете, когда он застрял в кабинке туалета, молодой человек долгое время не появлялся на публике. Однако на днях 34-летний Лука Затравкин посетил выставку знаменитого отца в Санкт-Петербурге и выглядел заметно постройневшим. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога, Wellness-Health-коуча, эксперта Anti-Age Натальи Лазуренко, в чем секрет похудения сына Никаса Сафронова и не опасна ли такая резкая и значительная потеря веса для здоровья.
Как пояснила специалист, морбидное ожирение, или ожирение III степени, является серьезной медицинской патологией, которая сопровождается значительным избыточным весом и повышенным риском развития различных заболеваний. Вред морбидного ожирения включает в себя:
- Сердечно-сосудистые заболевания. Ожирение является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инсульт.
- Сахарный диабет. Ожирение существенно увеличивает риск развития сахарного диабета типа 2 из-за нарушения метаболизма глюкозы и возникновения инсулинорезистенности.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата. Избыточный вес оказывает дополнительную нагрузку на суставы, что может привести к развитию остеоартрита и других заболеваний опорно-двигательной системы.
- Дыхательные нарушения. Ожирение способствует развитию апноэ сна, обструктивного синдрома апноэ во сне и других дыхательных нарушений, что может привести к хронической гипоксии и другим осложнениям.
- Психологические проблемы. Морбидное ожирение часто сопровождается низким эмоциональным фоном, негативно влияет на самооценку, может сопровождаться депрессией, тревожностью и другими психоэмоциональными проблемами.
Когда ожирение касается творческих людей, которые часто бывают на виду, заболевание становится лишним поводом для обсуждения. Именно поэтому Лука Затравкин поразил общественность своим новым потрясающим преображением. Не секрет, что длительное время пианист живет с лишним весом. Борется с ним, были даже положительные результаты некоторое время назад.
«Ожирение – это не эстетическая проблема, это хроническое рецидивирующее заболевание. Поэтому лечение этого заболевания должно быть комплексное, многофакторное и многокомпонентное. Ведь даже полезное оздоровление в виде снижения веса может приносить не очень приятные последствия»
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Дело в том, что жировая ткань устроена так, что может запасать избытки энергии, которые организм получает с едой.
Организм запоминает самый большой вес, который у него был и стремится туда. Именно с этим связан набор веса после похудения исключительно с помощью диет. Однако, если выбрать правильный, комплексный, максимально комфортный путь для коррекции метаболических проблем, вес будет снижаться, а риск срывов будет минимальный.
Что нужно для снижения веса?
Важно, чтобы питание было максимально разнообразное, без жестких и необдуманных ограничений, комфортное и с достаточным количеством полноценных белков, разнообразных углеводов и правильных жиров.
Налаживание циркадных ритмов, восстановление полноценного сна и возможности для качественного отдыха, работа с эмоциональным и душевным состоянием.
Кроме того, для качественного снижения веса тела необходимо подобрать для организма посильную активность, которую можно будет проводить не время от времени, а на постоянной основе, при этом она должна приносить удовольствие.
Морбидное ожирение, как правило, требует дополнительного сопровождения нутрицевтиками, по показаниям даже применение лекарственных препаратов. Возможно, консультации узких специалистов.
«Зная эти моменты, предположу, что в основе такого активного преображения Луки лежит именно комплексный подход к проблеме, а также осознанная необходимость и высокая мотивационная составляющая. Известно, что текущее снижение веса у Затравкина произошло на 76 килограммов за 9 месяцев, и это очень активное изменение веса, однако, не ужасающе стремительное. Стоит подчеркнуть, что у мужчин процесс снижения веса часто идет очень активно и быстро, в том числе за счет специфичности гормонального фона».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Здоровое снижение веса зависит от многих факторов, включая начальный вес человека, его физическую активность, возраст, пол, состояние здоровья и др. Однако, общепринятой рекомендацией является снижение веса на 0,5-1 килограмма в неделю. Такой темп снижения веса считается безопасным и устойчивым.
Снижение веса более чем на 1 килограмм в неделю может быть слишком интенсивным и привести к потере в том числе мышечной массы и других пептидных структур, которые обеспечивают эластичность кожи. Более медленное снижение веса позволяет организму проще и более качественно адаптироваться к изменениям, уменьшает риск обратного набора веса и способствует сохранению белковой массы.
«У Луки Затравкина вес изначально был очень большой, организм жил в нем длительное время, он перестроился таким образом, что кожа увеличила свою площадь с общим увеличением веса тела. При правильной работе жировая ткань уходит довольно хорошо, и мы наблюдаем как заметно постройнел музыкант. Но, к сожалению, при активном снижении веса жировой ткани, кожа так же быстро не может сокращаться. Получается так называемый эффект «ткань плюс», когда объем подкожно жировой клетчатки уже уменьшился, общий объем тела тоже снизился, а кожа как бы подвисла».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Если организм молодой, есть большая вероятность, что благодаря этому, а также вспомогательным косметическим процедурам и массажам перераспределение кожи будет более активным. Также многое зависит от качества самой кожной ткани, ее пластичности.
Кроме этого, у нас в организме есть более активно кровоснабжающиеся места, поэтому там процесс восстановления кожи будет более быстрым и как правило не будет требовать больших усилий. Например, лицо, плечи. В других местах, процесс будет идти более капризно и может быть длительным. Например, живот, внутренняя поверхность бедер, рук.
«Молодой и талантливый музыкант сейчас совершил очень важный шаг для своего организма и реально хорошо потрудился для восстановления работоспособности своего обмена веществ. Я хочу надеяться, что Лука не остановится на достигнутом и продолжит свое здоровое преображение»
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age