«Не могут установить диагноз»: что происходило с актрисой Ольгой Барнет перед смертью

Исхудавшая актриса Ольга Барнет перед смертью жаловалась на сильную боль в ногах. Народная артистка РФ ушла из жизни три года назад, ей было 69 лет.

Сотрудники МХТ имени Чехова, коллеги Барнет, отмечали, что за несколько месяцев до ее смерти актриса значительно похудела и постоянно жаловалась на плохое самочувствие. Они также утверждали, что смерть близкого друга, актера Бориса Плотникова, от последствий COVID, сильно подорвала ее здоровье. Ольга Борисовна умирала на глазах у своих близких.

Ее последнее выступление состоялось до начала пандемии коронавируса в спектакле «Дом», поставленном по пьесе Евгения Гришковца.

«Оля давно жаловалась, что ей трудно ходить. Болели ноги. Она носила специальную обувь. Но потом добавилось что-то другое», — говорила Kp.ru близкая подруга артистки, актриса и сценарист Татьяна Бронзова.

Последний раз с Барнет Татьяна общалась буквально накануне ее ухода. Ольга Борисовна рассказала, что недавно выписалась из больницы, куда ее госпитализировали с подозрением на COVID-19. Этот диагноз официально не был подтвержден. Однако она не разрешила подруге прийти в гости, чтобы не заразить ее случайно.

«Она мне сказала: „Таня, я очень тебя люблю“. Теперь понимаю, что так она прощалась со мной. Ей было трудно говорить, она тяжело дышала. Сказала, что врачи не могут установить диагноз. Ее проверяли на ковид, когда она лежала в больнице. Не нашли, но было что-то с легкими», — добавила Бронзова.

Ранее мы писали о том, что дочь Рождественского рассказала об одиночестве Светланы Моргуновой.