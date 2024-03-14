«Были интересные мужчины»: дочь Рождественского рассказала об одиночестве Моргуновой

Дочь Роберта Рождественского рассказала о мужчинах одинокой Светланы Моргуновой. Екатерина была на прощании с легендарной телеведущей, с которой дружили ее родители и она сама. Она поделилась воспоминаниями о жизни звезды в беседе с mk.ru.

Женщина рассказала, как учила Моргунову рецептам и удивлялась, как она могла заниматься простой работой.

«Помню ее с граблями в руках, когда она во время субботников, которые устраивала мама, шла с граблями в руках и удивлялась, что она может и это тоже», – вспомнила Екатерина.

Рождественская порассуждала об одиночестве знаменитости. Она вспоминает, что в последнее время она вела затворнический образ жизни и часто обращалась к Богу. Особенно после смерти единственного сына.

«Она была мужественной и глубоко несчастной, потому что это самое большое горе», – отметила Екатерина.

Женщина призналась, что Светлана Михайловна была яркой и привлекала внимание мужчин. Она добавила, что ведущая разделила участь таких же ярких и интересных женщин, которые в основном остаются одни.

«У них такая работа: они все время в действии и в движении, и не каждый мужчина может успеть. Около нее были интересные мужчины, но, другое дело, что их было трудно удержать», – поделилась Рождественская.

Ранее мы писали о том, что сиделка рассказала о последних минутах жизни Моргуновой. Близкие и родные Светланы Михайловны пришли в студию телепередачи «МАЛАХОВ», где обсудили смерть легенды советского вещания.