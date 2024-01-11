«Не могут себе позволить»: Любовь Успенская высказалась о противниках пластики

Певица Любовь Успенская упрекнула противников пластических операций. По ее словам, все те, кто критикует работы хирургов, просто не могут себе позволить услуги специалиста.

Звезда шансона никогда не скрывала, что ее красота – это не только генетика и здоровый образ жизни, но и различные операции, инъекции. Сейчас Любови Залмановне уже 69 лет, но на свой возраст она совершенно не выглядит, из-за чего ее многие критикуют. Хейтеры артистки нередко пишут ей, что нужно стареть достойно, принимать себя такой, какая есть. Но Успенская их не слушает, так как считает, что все эти комментарии вызваны завистью.

По словам певицы, каждая женщина хочет выглядеть красиво. А если у нее есть средства, почему она не может потратить их на совершенствование лица и тела.

«На мой взгляд, противники пластики — это люди, которые не могут себе ее позволить. Пусть мне покажут женщину, у которой есть деньги, возможности, и при этом она ничего с собой не сделала в плане косметологии? Да, я сделала процедурки, операции для того, чтобы выходить на сцену в отличной форме!» - отметила Успенская в беседе с Мослентой.

Ранее Любовь Успенская рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее дочь Татьяна Плаксина.