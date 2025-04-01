«Не могу запретить»: Марк Богатырев рассказал о разлуке с женой Арнтгольц

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев рассказал о разлуке с женой Татьяной Арнтгольц. Актер признался, что иногда даже находит в этом плюсы. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Артист поделился подробностями семейной жизни в интервью журналу «Атмосфера». Марк счастлив в браке с Татьяной с 2020 года, у них есть четырехлетний сын Даня. Из-за творческих профессий супруги иногда проводят много времени в разлуке. Мужчина не рад тому, что ему приходится расставаться с женой на несколько дней. Но пытается с этим мириться.

«Конечно, я не могу запретить Тане быть актрисой, как и она — мне, а все разлуки — это часть издержек нашей профессии», — порассуждал актер.

Звезда подчеркнул, что эта тема является для него болезненной. Он задумывается об их жизни и начинает испытывать чувство вины. Но находит для себя вариант решения проблемы одиночества.

«Зато я полноценно, по-отцовски мощно сыном занимаюсь. И я нахожу в этом плюсы», — высказался Богатырев.

Периодически в СМИ возникают слухи о проблемах в браке актеров, но они не комментируют домыслы.

Ранее актриса Влада Ермолаева призналась, что рассталась с возлюбленным.