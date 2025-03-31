Актриса Влада Ермолаева призналась, что рассталась с возлюбленным

Актриса Влада Ермолаева рассказала, что рассталась с возлюбленным. Звезда сериалов «Девушки с Макаровым» и «Участок № 13» сообщила о переменах в личной жизни в интервью Леди Mail.

Знаменитость редко дает комментарии об отношениях, но в 2021 году делилась, что ее сердце занято. Как оказалось, с того времени многое изменилось – теперь она одна.

«Для меня личное — не публичное. Но, с другой стороны, сегодня мне и комментировать нечего: замуж я не вышла, жениха у меня нет. Но я по этому поводу не беспокоюсь — спокойно живу себе в ожидании встречи с тем самым человеком», – призналась девушка.

Актриса рассказала, какие качества ценит в мужчинах. По ее словам, партнер должен быть честным, смелым, решительным и мобильным. Влада подчеркнула, как важно говорить с любимым человеком на любые темы.

«Для меня любить — это отчасти дружить. Потому что, когда мы дружим, мы можем проживать вместе самые глубокие вещи, — те, которые, как нам иногда кажется, с любимым человеком обсуждать негоже. Но это неправильно: я за 100%-ю открытость в отношениях», — добавила звезда.

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