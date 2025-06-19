«Не могу выкинуть из головы тебя»: блогер Рахимова рассказала, как Гуф писал ей, встречаясь с Кети Топурией

Блогер Регина Рахимова рассказала, что рэпер Гуф проявлял к ней знаки внимания, когда был в отношениях с певицей Кети Топурией. Она раскрыла их переписки в эфире YouTube-шоу «Сплетница» Карины Нигай.

Напомним, Алексей Долматов, настоящее имя рэпера, три года встречался с солисткой группы «А’Студио». Оказалось, что роман не мешал ему вести переписки с другими девушками. В 2018 году об этом рассказала девушка из Екатеринбурга Яна. Она поделилась своей историей и даже показывала их общие фото.

Блогер REDGI, чье настоящее имя Регина Рахимова, тоже недавно призналась, что Гуф «подкатывал» к ней. В 2017 году она получала от него сообщения, мужчина настойчиво предлагал встретиться.

«Привет! Я твой фанат! Напиши просто „отстань“ хотя бы, и я отстану», – писал Алексей.

Девушка игнорировала музыканта, но он просил о личной встрече.

«Не могу выкинуть из головы тебя. Ну скажи, есть шанс подкатить? Ну ты не одна наверняка. Я же не говорю „давай встречаться“ или что-то в этом роде. Просто культурно где-нибудь встретиться, посмотреть друг на друга. Может, ты не такая уж милая, какой кажешься», — писал Гуф.

Регина отреагировала на это сообщение и восприняла слова рэпера как оскорбление. Она ответила, что у нее есть возлюбленный. Тогда Долматов попросил футболку ее бренда. Интересно, что передать вещь девушка должна была через Кети Топурию.

Ранее невеста рэпера Гуфа призналась, что не хочет от него рожать из-за возраста.