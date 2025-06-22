«Не могу всем нравиться»: поэтесса Лариса Рубальская ответила хейтерам, называющим ее «бабкой-рекламщицей»

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала, как стала жертвой оскорбительных высказываний в Сети. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ автор песен призналась, что спокойно относится к критике в свой адрес, поскольку всем нравиться невозможно.

Несмотря на возраст, Лариса Рубальская является активным пользователем соцсетей с почти миллионной аудиторией. По словам 79-летней поэтессы, ей нравится делиться моментами из своей жизни с подписчиками.

«Мне очень нравится этим заниматься. Это очень занятно и интересно. Это помогает моей концертной деятельности, я же много езжу по стране. Я не зарабатываю на соцсетях деньги, но какие-то вещички ко мне приходят — сладости, суши, всякие мелочи», — отметила Лариса Рубальская.

Автор песен Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других звезд не скрывает: ее часто критикуют в Сети, но она не обижается на оскорбительные комментарии. Лариса Рубальская понимает: для публичной личности хейт неизбежен.

«Пишут: „Бабка-рекламщица“. Но я не расстраиваюсь. В процентном соотношении таких людей очень мало. Я понимаю, что не могу всем нравиться», — заявила поэтесса.

Лариса Рубальская решила попробовать новый формат взаимодействия с поклонниками в период пандемии COVID-19, и это ее затянуло. Знаменитость рассказала, что следит за просмотрами и тщательно подбирает контент для публикации. Автор песен заверила: она также уже отлично изучила свою аудиторию в Сети.

Ранее Лариса Рубальская отреагировала на критику своего образа в шоу «Маска»: «Кто-то мог бы и обидеться насчет того, что там карлица и какой-то чемодан. Но мне было все это смешно».