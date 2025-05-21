«80% нашей эстрады – фанерщики»: Лера Кудрявцева сделала заявление о российском шоу-бизнесе

Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о российском шоу-бизнесе. По ее словам, как минимум 80% отечественных артистов поют под фонограмму. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В шоу «Поймай меня, если сможешь» Лера поспорила с другими звездами по поводу использования фонограммы на сцене. Ведущая программы «Секрет на миллион» уверена – почти каждый певец прибегает к этой хитрости.

«Давайте будет честными все-таки. 80% нашей эстрады – это фанерщики», - заявила Кудрявцева.

Нонна Гришаева не согласилась с телеведущей и отметила – даже с использованием фонограммы петь довольно сложно. А Дмитрий Харатьян привел цитату Михаила Боярского. Он считает, что каждый уважающий себя артист поет под фонограмму, а уважающий зрителя – выступает без нее.

К слову, многие отечественные звезды не скрывают, что используют фонограмму. Артисты делились, что иногда это необходимость. Например, на телевизионных съемках, чтобы был хорошим звук, приходится включать запись, а не петь вживую.

Ранее стало известно, как прошел день рождения Леры Кудрявцевой.