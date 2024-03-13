«Не могу судить»: Клава Кока оценила слова Аллы Пугачевой о Стасе Михайлове

Клава Кока назвала неправильными слова Аллы Пугачевой о Стасе Михайлове. Об этом сообщает Kp.ru.

Неделю назад Алла Пугачева ответила на упреки со стороны Стаса Михайлова, который заявлял, что уехавшие знаменитости должны «приползти на коленях» обратно в Россию, чтобы заслужить прощения.

Перепалка между звездами не прошла незамеченной мимо других знаменитостей. Например, Иосиф Пригожин осудил нецензурный ответ Пугачевой. А вот Клава Кока предпочла не занимать в конфликте какой-либо позиции.

«Я считаю, что конечно же это неправильно, но опять же, я не могу судить людей, которых я не понимаю. Возможно, у них какие-то другие взгляды. Я так не делаю, потому что я так не считаю», — объяснила она.

Певица добавила, что не лезет в конфликты с коллегами.

«Я вообще, в принципе, не люблю конфликтовать, то есть я не тот артист, который публично предпочитает ссориться и выяснять отношения», — рассказала Кока.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Аллы Пугачевой заявил о возвращении певицы в Россию.