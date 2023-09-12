«Мурашки по коже»: известный телеведущий вспомнил о связи роли Мирошниченко с ее смертью

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о «неслучайном» дне смерти актрисы Ирины Мирошниченко. От таких воспоминаний у звезды появились «мурашки по коже». Об этом сообщает Smotrim.ru.

В эфире программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» Корчевников напомнил, что прошло 40 дней с момента смерти Мирошниченко. В разговоре с актером Евгением Герасимовым телеведущий признался, что всегда обращает внимание на даты, ведь с их помощью «с нами может говорить Бог».

Борис отметил, что Ирины Петровны не стало 3 августа вечером. Это день памяти святой Марии Магдалины. По словам Корчевникова, эта святая много говорила про покаяние. Он и сам вспомнил разговоры, которые вел с актрисой, когда она была жива. Она говорила о вещах, о которых жалеет. Телеведущий увидел символическую связь даты смерти звезды и одной из ее ролей.

«Я вспомнил, и у меня мурашки пошли по коже. Одной из первых ее ролей была роль Марии Магдалины в фильме Тарковского «Андрей Рублев», – поделился Корчевников.

Актриса рассказывала, что много знала об этой святой и даже была в храме, который построили в ее честь. Коллеги не знали, что действительно происходило в жизни звезды в последние годы. Она не жаловалась на жизнь и не говорила об одиночестве. Евгений Герасимов поделился своими воспоминаниями о коллеге.

Ранее юрист Миронова назвала условия, допускающие помощника Мирошниченко к наследству. В Сети не умолкают споры о разделе многомиллионного имущества звезды. Прямых наследников нет, да и как такого завещания тоже. При этом движение вокруг этой темы наблюдается. Совсем недавно засветился помощник артистки Павел Соседов.