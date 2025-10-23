Художник Никас Сафронов хочет отрастить волосы при помощи народных методов

Никас Сафронов выступает против чрезмерного увлечения пластической хирургией. При этом художник задумался о пересадке волос, но пока не хочет прибегать к операции.

Портретист отметил, что рассматривает возможность пересадки волос, но пока не хочет прибегать к операции. Художник больше доверяет народной медицине.

«Я вообще за народную медицину. У меня был гастрит, мне прописали антибиотики, а я вылечился травой с Эльбруса, с медом и облепихой. Через 20 дней я проверился и все исчезло!», — рассказал он Kp.ru.

Сафронов раскритиковал и чрезмерную погоню за молодостью. По его словам, жертвы пластической хирургии выглядят как клоны. Никас считает, что мир должен быть разнообразным, а человек «должен красиво стареть».

Однако Никас допускает возможность применения пластической хирургии по весомым показаниям.

