«Не могу притворяться»: Нюша откровенно заговорила об отношениях с Олегом Майами

Нюша рассказала об отношениях с Олегом Майами.

Певица не стала скрывать, что испытала симпатию к сопернику, с которым они участвовали в шоу «Сокровища императора». Хоть Олег Майами и Нюша открыто флиртовали, развивать свои отношения они не стали.

Артистка подчеркнула в подкасте «12 вопросов», что при любых обстоятельствах ей важно оставаться собой. Именно по этой причине она не могла скрыть свою симпатию к Олегу. Однако, по словам Нюши, они с Майами решили сохранить дружеские взаимоотношения.

«Когда произошла эта ситуация и мы познакомились с Олегом, конечно, я понимала, что здесь я не могу притворяться, это будет странно, глупо и смешно. Действительно, мы испытали симпатию и это было очевидно. На мой взгляд, мы приняли правильное решение — остаться друзьями в рамках проекта. Сейчас я хочу сконцентрироваться на других вещах», — разоткровенничалась Нюша.

Кроме того, певица уверена, что в скорем времени встретит мужчину, который будет подходить под ее новую версию себя.

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