«Я люблю тебя»: 30-летняя актриса Стася Милославская выходит замуж

30-летняя актриса Стася Милославская получила предложение руки и сердца на концерте певца Валерия Меладзе в Турции. Возлюбленный вышел на сцену и признался в любви.

Эксклюзивные кадры привело издание Super.ru.

«Я не буду многословить. Стася, я люблю тебя», - произнес возлюбленный актрисы и встал на колено, протянув кольцо. Артистка ответила согласием. Зрители скандировали «Стася».

«Не уходите, еще несколько песен споем», - обратился Меладзе к паре. Певец обнял Стасю и порадовался помолвке. Затем молодой человек актрисы спел с Меладзе на сцене.

Ранее Милославская рассказывала, какой мужчина ей нужен. Актриса признавалась, что не собирается ни с кем подниматься и тащить за собой. «Мужчина на этапе котлована» не ее вариант, говорила знаменитость.