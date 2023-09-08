Не могу припомнить: Панин* прокомментировал видео, на котором он испражняется у дома

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) ответил на вопросы журналистов касательно неприятной ситуации, которая произошла с ним в Таллине. Камеры видеонаблюдения сняли, как он испражняется у одного из домов, передает Telegram-канал Mash.

Случившееся каким-то образом выветрилось из памяти у артиста вместе с алкоголем, который он принял незадолго до акта хулиганства. Журналисты поинтересовались у Панина*, точно ли это он был на записи с камеры видеонаблюдения. Звезда фильма «Жмурки» подтвердил это предположение, но вместе с тем объяснил, что вообще не помнит ничего подобного.

По словам актера, обычно он успевает добежать до уборной, если хочется в туалет по-большому. А если по-маленькому, то знаменитость вообще не видит нужны куда то спешить. Случившееся в Таллине Панин* назвал самой маленькой проблемой в мире, из-за которой, однако, он может вновь оказаться в России.

На родине против артиста возбуждено уголовное дело. В мае текущего года он поддержал теракт, совершенный на Крымском мосту. МВД России объявило Панина* в розыск. В случае депортации ему грозит до 5 лет лишения свободы в РФ.

Помимо ситуации с актом дефекации, актер оказался в таллинском вытрезвители. Он попал туда после того, как устроил дебош на одной из улиц города поздно ночью. Панин* хотел попасть в свой отель, но перепутал его с жилым домом. Звезда ломился в двери, кричал и разбивал посуду, пока не приехали сотрудники правоохранительных органов. Актер сначала доставили в полицейский участок ,а оттуда — в вытрезвитель, так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

*признан иноагентом на территории РФ